Røde partier vil mindske forurening efter massiv fiskedød

Jyllands næststørste sø, Filsø, er blevet ramt af en decideret miljøkatastrofe.

80 tons fisk er døde, efter at et voldsomt skybrud i slutningen af juli har ført næringsrigt vand ud i søen og forårsaget voldsomt iltsvind.

Både Socialdemokratiet og SF ønsker politisk handling.

- Det er frygteligt nedslående at se fisk, der ligger med bugen i vejret ude i vejret og skyllet op på stranden. Det er en sø, der er død for fiskeliv, siger fødevareordfører Simon Kollerup (S).

- Noget af det, vi kan gøre politisk, er at være mere forsigtige omkring vores sårbare vandmiljø, siger han.

Konkret foreslår Socialdemokratiet, at de landbrugsjorde, der ligger tæt på søer som Filsø, tages ud af drift. I stedet skal landmanden have et andet og bedre beliggende stykke jord i bytte, lyder forslaget.

SF mener, at landbrugspakken, der regulerer landbrugets udledning af kvælstof, skal helt skrottes.

- Vi er nødt til at indføre de nødvendige reduktioner af kvælstofudledningen med det samme, og ikke skubbe det til 2021. Landbrugspakken udskyder problemerne og lader dem vokse, skriver miljøordfører Trine Torp (SF) i en kommentar.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vil først læse den rapport fra Københavns Universitet, der har dokumenteret hændelsen, før han tager stilling til, om der skal gøres noget.

- Det er meget voldsomt, at 80 tons fisk er døde som følge af iltsvind i Filsø, og det er desværre et eksempel på en dansk sommer, der har budt på ekstremer, udtaler han i en i en skriftlig kommentar.

/ritzau/