Røgalarm lugtede stegt flæsk og advarede naboerne

AALBORG:En røgalarm er årsagen til, at en gang stegt flæsk kun blev til brændt flæsk og ikke brændt lejlighed.

Mandag aften blev brandvæsnet i Aalborg klokken 20.40 kaldt til brand i en lejlighed i Suensonsgade i Aalborgs vestby.

- En beboer i en lejlighed havde været i gang med at lave stegt flæsk på en pande, men var så blevet kaldt på job og havde glemt at om stegt flæsk, fortæller Bent Pedersen, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

- Heldigvis var der installeret røgalarm i lejligheden, og da den lugtede, at det gik galt med det stegte flæsk begyndte den at hyle og det hørte naboerne, der kunne slå alarm, siger Bent Pedersen.

Heldigvis udviklede den brændte flæsk sig ikke til brand, før brandfolkene kom frem.

- Vi klarede det ved at fejre panden fra komfuret og få det kølet ned. Derefter var der brug for at få luftet ud i lejligheden, siger Bent Pedersen.

- Det beviser bare, at det er en rigtigt god idé, at have en røgalarm - i dette tilfælde kunne det have endt med en brand, der havde skadet flere lejligheder, siger indsatslederen.