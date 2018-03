Rørt Malala er tilbage i Pakistan: Har drømt om det i fem år

Nobelprismodtageren Malala Yousafzai var rørt til tårer, da hun torsdag vendte tilbage til sit hjemland, Pakistan.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er første gang, Malala er i Pakistan, efter at hun for seks år siden blev skudt af den militante bevægelse Taliban.

Malala mødtes med premierminister Shahid Khaqan Abbasi, før hun holdt en kort tale på landsdækkende tv.

- De sidste fem år har jeg drømt om at kunne sætte mine fødder på pakistansk jord, sagde Malala med tårer i øjnene.

- Det er den lykkeligste dag i mit liv. Jeg har stadigvæk svært ved at tro, at det sker.

Malala Yousafzai blev i 2014 tildelt Nobels fredspris som den yngste modtager nogensinde for sit arbejde for børns rettigheder og uddannelse.

Talen på pakistansk tv foregik både på pashto, urdu og engelsk, og hun gav udtryk for, at hvis det stod til hende, havde hun aldrig forladt Pakistan.

Premierminister Abbasi var begejstret for det prominente besøg.

- Velkommen hjem, sagde han.

- Vi er meget glade for, at vores datter er vendt hjem. Da hun forlod landet, var hun et 12 år gammelt barn. Hun er vendt tilbage som Pakistans mest fremtrædende borger.

Det er ventet, at Malala skal være i Pakistan de næste fire dage.

De præcise detaljer for besøget i Pakistan bliver "holdt hemmelige i lyset af besøgets følsomme karakter", siger en embedsmand ifølge nyhedsbureauet AFP.

20-årige Malala Yousafzai er blevet et globalt symbol på kampen for kvinders ret til uddannelse, siden en talibantilhænger steg om bord på en skolebus i 2012 og spurgte: "Hvem er Malala?"

Herefter skød han den dengang 15-årige pige, der som 11-årig var begyndt at skrive en blog om livet i Swatdalen.

Hun fik behandling for sine kvæstelser på et hospital i den britiske by Birmingham, hvor hun efterfølgende begyndte i skole.

Et af spørgsmålene i forbindelse med besøget har været, om Malala ville besøge sin hjemstavn, Swatdalen.

Men kilder har over for Reuters sagt, at det ville udgøre for stor en sikkerhedsrisiko for Malala.

Taliban havde tidligere kontrollen med det meste af Swatdalen i Pakistan, der ligger blot 160 kilometer fra hovedstaden Islamabad.

Den islamistiske gruppe satte dengang en stopper for kvinders uddannelse i regionen, inddrev høje skatter fra erhvervsdrivende og tvang kvinder til at gå helt tildækkede.

Men området blev befriet af militæret ved en omfattende offensiv i 2009.

Malala går i dag på Oxford University.

/ritzau/