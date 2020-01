Rørt Wozniacki modtog kollegers hyldest på fyldt arena

MELBOURNE:Hendes baghånd, hendes løbearbejde, hendes fighterevne.

Alle dele blev fremhævet, da en smilende og rørt Caroline Wozniacki på et fyldt Melbourne Arena modtog kollegernes hyldest igennem en videohilsen, som Australian Open havde forberedt.

Flere af de største tennisspillere lige nu - blandt andre Ashleigh Barty og Naomi Osama - var med i videoen, som sluttede med nogle ord fra Serena Williams.

- Hun er min en af mine bedste venner. Jeg er meget glad for hende, og hun gør det, hun gerne vil gøre. Det er det, handler om, sagde Serena i videoen, der blev afspillet foran de omkring 10.000 mennesker, der mere eller mindre alle stod op på Melbourne Arena.

Hendes far, Piotr Wozniacki, løb ind på banen og bar hende rundt, og resten af familien stillede op til et fælles billede efter kampen.

Wozniacki så ud til at være på vej ud af arenaen, da hun vendte om og hentede et dansk flag fra én i publikum.

- Der er så mange ting at huske tilbage på. Fansene og den følelse, I giver os spillere. Støtten jeg har fået fra min familie og særligt fra min far, som har trænet mig i alle de år. Jeg græder normalt ikke, så det må I undskylde, sagde Wozniacki til stor jubel fra publikum.

Med på banen var også Wozniackis mand, David Lee, der også blev fremhævet af danskeren som en vigtig person i de sidste år af karrieren.

På banen blev Wozniacki af intervieweren spurgt, hvilken dag der havde været den bedste for hende: Da hun blev gift i 2019 eller vandt Australian Open i 2018?

- Det er et trickspørgsmål, sagde Wozniacki, hvorefter publikum brød ud i grin.

- Men min mand er lige der, så mit bryllup, sagde hun.

Wozniacki fortalte også, at hun nu er klar til at begynde et "nyt kapitel", hvor hun har bebudet, at flere projekter er på vej, og at hun blandt andet skal arbejde med at udbrede kendskabet til leddegigt, som hun har fået konstateret.

Kampen var et sandt drama og på alle måder et klassisk Wozniacki-opgør, hvor danskeren akkurat hang i i løbet af tre sæt, som tog godt og vel to timer.

Men til sidst måtte hun se sig slået af tunesiske Ons Jabeur.

/ritzau/