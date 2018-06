Røvede patient i sygesengen - ruskede i opereret ben

AALBORG: En 23-årig libanesisk mand er blevet varetægtsfængslet for et noget usædvanligt røveri fra en patient på Aalborg Universitetshospital.

Den 23-årige var selv indlagt på sygehuset og endda bevogtet af to betjente.

Men om natten til 7. juni lykkedes det ham at snige sig bagom betjentene og ind på nabostuen, hvor han tog telefonen fra en patient, der lå i sygesengen med et opereret ben.

Men telefonen var låst, og den 23-årige tvang derfor den anden patient til at udlevere koden ved at ruske ham i det syge ben, fortæller anklager Bjørn Fogh.

Nægtede sig skyldig

I grundlovsforhøret i Retten i Aalborg nægtede den 23-årige sig dog skyldig og forklarede, at han havde fået lov at låne telefonen af den anden patient.

Men det var altså ikke den forklaring, politiet havde fået af patienten, der mistede sin telefon, fortæller Bjørn Fogh.

Den 23-årige libaneser havde politibevogtning med på sygehuset, fordi han var varetægtsfængslet, efter at have fået en dom så sent som 22. maj, hvor han også blev udvist af landet.

Denne gang er han så blevet varetægtsfængslet frem til 10. juli, sigtet for røveri.

Han kærede kendelsen.