Røver med kniv blev slået i gulvet af kioskejer

KORSØR: En kioskejer fra Korsør er sigtet for grov vold, efter at han fredag eftermiddag slog en røver i gulvet med et koben. Det skriver TV Øst.

- Det var ikke en bevidst handling. Det var, fordi han angreb mig tre gange med en kniv.

- Jeg kunne godt se, at han ikke ville stoppe sit angreb, og så var jeg nødt til én gang for alle at sige: Nu stopper det her. Næste skridt var, at jeg sad med en kniv i maven eller i ansigtet. Jeg var nødt til at stoppe angrebet, siger kioskejer Lars Alring til TV Øst.

Kontaktede ambulance

Hændelsen fandt sted hos Spil og Vind i Korsør på Vestsjælland. Videoovervågning i butikken viser, hvordan en 29-årig mand med kniv først truede og derefter forsøgte at stikke Lars Alring.

Den 29-årige mand, der har erkendt røveriforsøget, kontaktede selv en ambulance, da han kom til bevidsthed. Det fik politiet til at kigge forbi hjemme hos manden.

Da politiet havde hørt meldinger om et røveri i spilkiosken, kunne de lægge to og to sammen.

Kioskejer: De skal jo sigte mig

Lars Alring forstår godt, hvorfor han er sigtet for grov vold.

- Sådan er loven nu engang indrettet. De skal jo sigte mig. Jeg håber dog, den bliver frafaldet, fordi det var nødvendigt nødværge. Han havde alle chancer for at forlade butikken, men han vælger at angribe mig tre gange. Så det var nødvendigt, mener jeg, siger han til TV Øst.

Politikommissær Jens Jedig Christiansen fra Midt- og Vestsjællands Politi fortæller til tv-stationen, at begge parter er afhørt.

Dermed er det nu op til jurister hos anklagemyndigheden at vurdere sagens videre forløb.

/ritzau/