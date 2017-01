THY-HANNÆS: Klokken lidt over otte fredag formiddag blev der begået væbnet røveri mod Sparekassen Thys afdeling i Hundborg vest for Thisted.

- De to gerningsmænd har stået og ventet på, at personalet skulle ankomme. Herefter har de truet dem med pistoler og givet dem peberspray, før de tvang personalet ind i et toilet i banken, hvor de blev låst inde, forklarer vagtchef Ole Vanghøj, Midt- og Vestjyllands Politi.

De to røvere, der begge var klædt i mørkt tøj og talte engelsk, har herefter taget penge fra kasserne - hvor meget ved vagtchefen endnu ikke - og så er de ellers forsvundet fra stedet i bil.

Først da det lykkedes for personalet at bryde ud fra toilettet igen, blev politiet alarmeret, og da var klokken hen mod ni.

- Der kan være tale om udenlandske mænd, eftersom de talte engelsk, men det kan også være for at snyde personalet og os, at der blev talt engelsk, siger vagtchefen.

Ole Vanghøj kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt, men oplyser dog, at politiet er massivt tilstede i området ved Hundborg med adskillige patruljevogne.

- Vi er selvfølgelig meget interesseret i at høre, hvis nogen har set de to mørkklædte mænd omkring gerningstidspunktet klokken cirka 08. Det kan også være nogen har set bilen forsvinde fra stedet, eller har observeret en bil blive efterladt et sted og de to mænd forsvinde fra bilen. Så ring endelig, lyder opfordringen fra vagtchefen.

Skulle nogen have set noget omkring sparekassens filial på Vorupørvej i Hundborg kan politiet kontaktes på telefon 114.