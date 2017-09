Roger Waters spiller koncert i Danmark i 2018

Roger Waters giver koncert i Danmark i 2018. Det skriver Ekstra Bladet, der har fundet nyheden på hans hjemmeside.

Den 74-årige musiker og sangskriver er en af hovedmændene bag den britiske rockgruppe Pink Floyd, der ikke længere er aktive.

Han spillede i Pink Floyd fra 1965 til 1985. Her var han sanger, sangskriver og bassist.

Roger Waters har siden 1985 været solist og har udgivet tre studiealbum. Hans seneste album "Is This The Life We Really Want?" udkom i juni 2017.

Han kommer til Danmark som en del af sin "Us + Them" tour. Her vil han blandt andet spille sange fra Pink Floyd-albummerne "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "The Wall" og "Animals".

Det er endnu ikke offentliggjort, hvor og hvornår Roger Waters spiller koncert i Danmark, men det er nærliggende at tro, at det bliver i forbindelse med den øvrige del af hans europæiske turne, som finder sted i maj og juni.

/ritzau/