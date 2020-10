Rohde i forsvar af Auken: Smides hun ud - så går jeg også

KØBENHAVN:Hvis Ida Auken smides ud af De Radikale eller marginaliseres i partiet, så er folketingsmedlemmet Jens Rohde også fortid i partiet.

Det skriver Jens Rohde i et langt opslag på Facebook torsdag morgen.

- De fejl, vi som parti har begået, kan vi kun rette op på sammen. Derfor siger jeg også hundrede procent ærligt, at hvis man smider Ida Auken ud eller marginaliserer hende, så gør man det samme med mig, skriver Rohde.

- Ingen skal stå alene på perronen, fordi de ikke holdt kæft.

Rohde ønsker ifølge opslaget ikke at stille op til interview.

Hans støtteerklæring er den seneste udvikling i et opgør om partiets håndtering af tidligere politisk leder Morten Østergaards krænkelsessager.

Onsdag beskyldte Ida Auken den nye politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, for at have dækket over Morten Østergaard. Sofie Carsten Nielsen svarede igen, at Auken kom med "falske påstande", og at Auken destabiliserede partiet.

Sagen eksploderede 7. oktober, da Morten Østergaard efter et møde i folketingsgruppen trak sig som politisk leder.

Han trak sig, efter at folketingsmedlem Lotte Rod havde fortalt, at hun var blevet taget på låret i partisammenhæng.

Morten Østergaard forsikrede, at han havde givet den pågældende en påtale. Indtil han altså oplyste, at der var tale om ham selv.

Næstformand for gruppen Sofie Carsten Nielsen blev på mødet 7. oktober valgt som ny politisk leder.

Siden det møde er det kommet frem, at der har været flere sager, hvor et andet folketingsmedlem, en praktikant og en tredje kvinde har henvendt sig til partiet.

Derfor har fokus rettet sig mod, hvordan disse henvendelser er blevet håndteret af partiets øvrige ledelse - hvilket også har inddraget Sofie Carsten Nielsen.

Onsdag kom partiets største stemmesluger ved valget i 2019, Ida Auken, med et angreb på Sofie Carsten Nielsen, som ifølge Auken havde været med til at dække over Morten Østergaard.

Selv om Ida Auken er valgt til Folketinget, er hun i øjeblikket sygemeldt med stress og derfor på orlov.

Auken skrev onsdag på Facebook, at hun i 2017 havde orienteret partiets ledelse - både i Folketinget og landsledelsen - om grænseoverskridende opførsel fra Morten Østergaard - men at dette var blevet ignoreret.

Den udlægning har både Sofie Carsten Nielsen og landsformand Svend Thorhauge afvist.

Sofie Carsten Nielsen skrev i et modsvar, at hun var "rasende" over de "falske påstande", som Ida Auken ifølge Sofie Carsten Nielsen kom med.

Det kunne ifølge den politiske leder ikke ses som andet end "et forsøg på at destabilisere partiet".

Derefter har blandt andet Politikens kommentator Kristian Madsen spekuleret i, at Ida Aukens tid i De Radikale er ved at løbe ud.

Det er tilsyneladende kommentarer som disse, Jens Rohde torsdag reagerer på.

/ritzau/