Rohde melder sig ud af Det Radikale Venstre

Folketingsmedlem Jens Rohde har meldt sig ud af Det Radikale Venstre, oplyser han mandag på sin Facebook-profil.

Ifølge Rohdes opslag forlader han partiet, fordi det ikke længere i tilstrækkelig grad søger indflydelse.

I sit opslag skriver han blandt andet:

- Med henblik på at skærpe profilen på Radikale Venstre hyrede partiet for et par år siden en konsulent.

- Det var alt sammen fint til en valgkamp, hvor der kun var ét at gøre, nemlig at sætte fokus på stemmemaksimering, fordi partiet lå og rodede på fem procent i meningsmålingerne.

- I min optik skete der noget med partiet i den tid. Det er, som om man stadig bevæger sig i aktivistisk valgkamp. Det gør opgaven med at placere sig i midten vanskelig.

Forlod også Venstre

Det er ikke første gang, at Jens Rohde forlader et parti. Tidligere har han forladt Venstre, hvor han havde en tid som politisk ordfører. Eller som han mandag selv skriver:

- Det er velkendt, at jeg i sin tid forlod Venstre, fordi udlændingestramninger og EU-skepsis blev et mål i sig selv.

Men for Jens Rohde er Det Radikale Venstre tilsyneladende gået for langt ud af den modsatte tangent.

Ifølge Jens Rohde har partiet sendt sig selv ud i "ligegyldighedens ingenmandsland", fordi partiet ikke længere kan samarbejde med Venstre og Socialdemokratiet på udlændingeområdet.

Derudover peger Jens Rohde på, at De Radikales tone og position i klima- og MeToo-debatten ifølge ham er kørt for langt ud af en tangent.

- Det er vigtigt med en ambitiøs klimapolitik. Men statsministeren har jo fuldstændig ret i, at livet også skal kunne leves i både land og by. Vi kan ikke alle sammen cykle på arbejde, skriver han om klimadebatten.

- Vi har ikke alle sammen råd til at indfri et billån på en brændstofmotor og skifte den ud med el. Folk kommer ikke til leve grønt, blot fordi man gør dem teknisk insolvente.

- Jeg deler ikke det synspunkt

Hvad angår tilgangen til såkaldte MeToo-sager, skriver Jens Rohde:

- Når det gælder feminismen, køres alle retsstatsprincipper ud på møddingen.

- Man må forstå, at det er et angreb på de modige kvinder, der stiller sig frem, hvis man beder om en ensartet retsfilosofi i de mange undersøgelser. Jeg deler ikke det synspunkt.

Derfor beskriver Jens Rohde sin egen beslutning som, at han "befrier" både sig selv fra partiets retning og befrier partiet til at føre "aktivistisk" klima- og identitetspolitik, som det ifølge Rohde gerne vil føre.

Det fremgår ikke af opslaget, om Jens Rohde agter at trække sig fra Folketinget, forsætter som løsgænger eller vælger en helt tredje vej.

/ritzau/