Roligt og festligt karneval - men lad være med at hoppe i havnen

AALBORG: Karnevalet forløber altovervejende stille og roligt med rigtig god stemning.

Sådan lyder meldingen fra Nordjyllands Politi klokken 12, hvor de mange tusinde karnevalsdeltagere er godt på vej mod Kildeparken.

Indtil videre har langt de fleste deltagerne altså brugt krudtet på at feste. Der har kun været et par enkelte hændelser, som politiet har skullet tage sig af, fortæller kommunikationsmedarbejder Maria Odgaard.

En er indtil videre blevet anholdt. Der er tale om en 29-årig mand fra Fyn, der er sigtet for vold.

Politi: Bliv på land

Den farverige folkefest har fået godt selskab af sol og høje temperaturer, og det har fået flere til at springe en tur i havnen for at køle ned.

Men det må man ikke, og Nordjyllands Politi opfordrer derfor kraftigt til, at man lader være, og bliver på land.

- En del personer har fået den idé at bade i havnen under broer og blandt skibe, og selv om det kan være rart her i varmen, så er det hverken lovligt eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vi ser gerne, at folk benytter andre badefaciliteter, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals, der leder politiets indsats under karnevallet.

Ung mand faldt ned fra lygtepæl

En 21-årig mand fik festen afbrudt brat, efter han kravlede op i en lygtepæl på Vesterbro og faldt et par meter ned. Karnevalet endte for ham med en tur på skadestuen.

Den unge mand var påvirket af alkohol og narkotika, da han omkring klokken 10 kravlede op i lygtepælen.

Politiet har desuden i nogle tilfælde grebet ind over for personer, der har kastet med fx romerlys og glasflasker. Ingen er kommet til skade under disse episoder.