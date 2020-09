Romkugler, krumseboller, trøfler? Hvad hedder den lille "dej-kugle" i din by?

AALBORG:Hvad kalder du den lille "dejkugle" man kan få hos bageren ofte med krymmel på? Er det romkugle, trøffel, trøffelkugle, krumsebolle eller noget helt andet? Vi har spurgt nordjyderne på NORDJYSKEs Facebook-side, og vi har forsøgt at lave et kort, så man kan danne sig et overblik over de forskellige "kage-navne" i det nordjyske:

Du har også mulighed for at give dit bud på, hvad du kalder den på NORDJYSKEs Facebook-side