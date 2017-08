Ronaldo-show mod Færøerne

FODBOLD: Cristiano Ronaldo er i øjeblikket karantæneramt i den spanske liga efter et puf til en dommer, men den portugisiske stjernespiller kan stadig levere på landsholdet.

Og det gjorde han i den grad torsdag aften. Ronaldo stod for tre scoringer og en enkelt assist i pligtsejren på 5-1 hjemme over Færøerne i VM-kvalifikationen.

Med sejren er Portugal på andenpladsen i gruppen med 18 point efter syv kampe. Schweiz har tre point mere i front af gruppen, hvorfra nummer ét ryger til VM, mens nummer to skal ud i playoffkampe om en VM-billet.

Færøerne var kommet til Portugal for at holde nullet så længe som muligt, men landstræner Lars Olsens plan blev skudt i sænk af Cristiano Ronaldo efter blot to minutters spil.

På et indlæg helflugtede han bolden i mål i en vandret liggende position bagest i feltet. Så havde hjemmeholdet sat kursen mod sejr.

Det ene angreb efter det andet hamrede ned mod de heroisk kæmpende færinger, som holdt stand indtil den halve time.

Her omsatte Ronaldo stensikkert et straffespark til 2-0.

Eftersom Færøerne dårligt havde været i nærheden af europamestrenes felt, frygtede man for en grum afklapsning.

Det blev dog afværget, da et af gæsternes sjældne angreb gav et indkast, som resulterede i en nedfaldsbold i feltet.

Den kanonerede Roaldur Jakobsen i kassen på en smuk flugter, og så kunne Lars Olsens mandskab gå til pause nede med blot 1-2.

Portugal pressede hårdt på for 3-1 straks fra anden halvlegs start, men der skulle gå et lille kvarters tid, før målet kom.

Efter et kort hjørnespark fandt Ronaldos indlæg William Carvalho, som flot headede en af sine sjældne scoringer ind.

Ronaldo var ikke færdig med sit show, og den evigt hattrickhungrende angriber fik sat sit tredje mål ind midtvejs i halvlegen.

Med en sublim sparkefinte i feltet satte han både målmand og en forsvarsspiller på bagdelen, så han let kunne sende kuglen i mål til 4-1.

Det var hans landsholdsmål nummer 78 i karrieren, hvilket i Europa kun overgås af den ungarske legende Ferenc Puskás med 84 mål.

Mod kampens slutning lukkede indskiftede Nélson Oliveira festen med målet til 5-1.

Gruppens førerhold Schweiz var også på en "must win"-opgave med besøg fra Andorra. Schweiz sejrede med 3-0, mens Ungarn slog Letland 3-1.

I gruppe H blev FC Københavns Pieros Sotiriou matchvinder for Cypern, som vendte 0-2 til 3-2 mod Bosnien-Hercegovina. Belgien lammetævede lilleputten Gibraltar 9-0, og Grækenland og Estland spillede 0-0.

Belgien fører gruppen, seks point foran Grækenland.

/ritzau/