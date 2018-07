Ronaldo spiller ikke mod Real Madrid i træningskamp

FODBOLD: Den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo er ikke med, når Juventus deltager i træningsturneringen International Champions Cup i USA.

Her skal holdet blandt andet møde Ronaldos tidligere klub Real Madrid, men det bliver uden Juventus’ nye angriber på holdet, bekræfter klubben over for sportsmediet ESPN.

Den 33-årige Ronaldo blev officielt præsenteret i sin nye klub mandag, hvor det også kom frem, at han starter træningen 30. juli.

Kampen mod Real Madrid spilles 4. august i Maryland, men her vil Ronaldo i stedet befinde sig på Juventus’ træningsfaciliteter i Italien.

Klubben har ikke oplyst grunden til, at Ronaldo ikke er med i USA.

Tirsdag kom det frem, at Manchester Uniteds Alexis Sanchez blev nægtet visum til USA, så han måtte blive hjemme, da resten af klubben rejste på træningslejr søndag.

Sanchez modtog i februar en straf på 16 måneders betinget fængsel for skattesnyd i Spanien.

Ifølge amerikansk lov kan personer, der er fundet skyldige i bedrageri, ikke få visum til at komme ind i landet.

Også Ronaldo har ifølge det spanske medie El Mundo modtaget en betinget fængselsstraf på to år for skattebedrageri.

Juventus regner med, at Ronaldos første kamp i klubtrøjen bliver den traditionelle venskabskamp mod klubbens ungdomshold, der spilles i Villar Perosa den 12. august.

Den nye sæson i Serie A bliver skudt i gang 19. august.

