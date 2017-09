Rooney får frakendt kørekort i to år for spirituskørsel

FODBOLD: Den engelske fodboldstjerne Wayne Rooney må ikke køre bil i de næste to år. Det vurderede dommeren, efter Rooney mandag havde erklæret sig skyldig i spirituskørsel i retten i Manchester.

Det skriver BBC Sport.

Rooney blev natten til 1. september stoppet af politiet og sigtet for at have kørt i alkoholpåvirket tilstand.

Ifølge hans advokat har Rooney sendt et brev til dommeren, hvori han beklager, at han har svigtet sig selv, sin familie og fans.

Men det afholdt ikke dommeren fra at idømme Rooney en frakendelse af kørekortet i to år. Desuden er han idømt 100 timers samfundstjeneste.

Wayne Rooney har en lang Manchester United-karriere bag sig, men i sommer skiftede han tilbage til Everton, hvor han også spillede som teenager.

Søndag var Rooney tilbage på sin gamle hjemmebane, hvor Everton tabte 0-4 til United.

Rooney er den mest scorende spiller på Englands landshold nogen sinde. Han spillede sin sidste landskamp i 2016 og har for nyligt indstillet landsholdskarrieren.

/ritzau/