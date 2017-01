Aalborg-truppen er tæt på at være komplet

Lettere presset af Rashford ville Al-Habsi sparke bolden væk, men målmandens støttefod ramte bolden, så han sparkede et gedigent hul i luften, og så kunne Rashford score i et tomt mål til slutresultatet.

Fire minutter senere blev han også noteret for målet til 4-0, men målmand Ali al-Habsi måtte i den grad tage det på sin kappe.

Den unge angriber Marcus Rashford havde flere af slagsen, som han misbrugte, men et kvarter før tid scorede han omsider sikkert på en friløber til 3-0.

Her sad i forvejen stjernerne Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba, som manager José Mourinho havde bevilget et hvil. Selv uden dem spillede United fin fodbold og skabte talrige chancer.

Spillemæssigt blev Rooney dog overstrålet af Martial, der sprudlede i venstre side. Efter et kvarter tog han sagen i egen hånd, og denne gang afsluttede han også selv til 2-0 ved fjerneste stolpe.

Wayne Rooney scorede det ene af United-målene og tangerede dermed Bobby Charltons gamle scoringsrekord. De har nu begge scoret 249 gange for Manchester United.

Hjemme på Old Trafford blev det til sejr på 4-0 over Championship-klubben Reading, der har den tidligere Manchester United-jernmand Jaap Stam som manager.

Med sin scoring mod Reading kom Wayne Rooney op på 249 mål for Manchester United, der avancerede i FA Cuppen.

Wayne Rooney scorede sit mål nummer 249 for Manchester United og tangerede dermed Bobby Charltons rekord. Scanpix/Oli Scarff

