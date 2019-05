Rosenborg-boss: Bendtner smutter til sommer

TRONDHEIM: Den danske fodboldspiller Nicklas Bendtner skal på klubjagt.

Til sommer er han færdig i den norske klub Rosenborg, hvor han i snart en måned har været udeladt fra holdets kampe.

Det bekræfter Rosenborgs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, over for den norske avis Dagbladet.

- Nicklas forlader os til sommer, siger Bjørnebye.

Danskerens kontrakt med Rosenborg løber egentlig til udgangen af 2019, men det bliver altså til en skilsmisse et halvt år før tid.

Stig Inge Bjørnebye afviser, at der er bonusforhold i danskerens kontrakt, der gør, at Rosenborg ikke ønsker at benytte Bendtner i kampene.

På mange måder er Bendtners ophold i Rosenborg gået efter planen, siger Bjørnebye.

- Siden Nicklas kom til Rosenborg, var der en fælles forståelse mellem klubben og Nicklas. Intentionen var at hente ham til Rosenborg, for at han skulle blive topscorer og komme tilbage på det danske landshold og være med til VM.

- Det var meget tæt på at ske, men han fik en forstrækning før VM-udtagelsen.

- Den anden del af vores intention var, at han skulle komme i videre. I hvert transfervindue har der været stor interesse for Nicklas. Han kunne være blevet solgt i det første transfervindue i 2018, men han ønskede at blive. Det samme ønskede vi.

- Men han forlader os til sommer, og det er en del af projektet og intentionen. Det står vi ved, siger Rosenborg-bossen.

Nicklas Bendtner blev overraskende præsenteret som ny Rosenborg-spiller 6. marts 2017. I sin første sæson opnåede han stor succes og blev topscorer i klubben.

Siden blev målene færre, og fem kampe inde i 2019-sæsonen blev Bendtner sat af holdet.

Tidligere torsdag skrev lokalavisen Adresseavisen, at holdkammeraterne i Rosenborg ikke var begejstrede for danskeren, hvilket blandt andet skyldtes hans arbejdsindsats - eller mangel på samme.

Bendtner mener ikke, at de "anonymt plantede rygter" dækker over den fulde sandhed, skriver han i en mail til Adresseavisen.

/ritzau/