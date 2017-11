Roskilde Banks ledelse frifundet for erstatningsansvar

ROSKILDE: Østre Landsret finder ikke, at den tidligere ledelse og revision i Roskilde Bank er ansvarlige for de tab, banken led, da den kollapsede under finanskrisen.

Dermed går blandt andre tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen og bestyrelsesformand Peter Müller fri.

- Vi har ikke skullet forholde os til, hvorfor banken gik konkurs. Vi har skullet forholde os til, om ledelsen var erstatningspligtig, siger dommer Finn Morten Andersen i retten.

Sagen om Roskilde Bank udløber af dens spektakulære krak i 2008. Efter en aggressiv vækst op til finanskrisen faldt banken fra hinanden og efterlod aktionærer og ikke mindst statens skraldeselskab, Finansiel Stabilitet, med enorme tab.

Niels Valentin Hansen blev som tidligere mangeårig bankdirektør af mange anset for at være hovedårsagen til de enorme tab. Bestyrelsen blev opfattet som for svag til stoppe ham.

Han, to bankdirektører, den tidligere bestyrelse for Roskilde Bank og revisionsselskabet Ernst & Young var sagsøgt for en rund milliard plus renter i erstatning af netop Finansiel Stabilitet, der overtog banken efter krakket.

Men Østre Landsret har altså fundet, at nok er der lavet fejl i banken, men ikke på den måde, så den tidligere ledelse, bestyrelse og revision er erstatningspligt.

- Der er begået fejl, og der er begået fejl, der er ansvarspådragende. Det har andre instanser fundet. Men det, at en virksomhed begår fejl, kan ikke i enhver henseende være ansvarspådragende for ledelsen.

- Så skal ledelsen skulle være personligt inddraget, og det finder vi ikke, at ledelsen har været, siger Finn Morten Andersen.

Østre Landsret vurderer også, at Roskilde Banks voldsomme vækst, der altså endte med at tage livet af banken, ikke i sig har været så uansvarlig, at ledelsen kan dømmes.

- Vi konstaterer, at der ikke er noget galt i at ville vokse. Det afgørende er, at man som ledelse indretter organisation til den særlige risiko, der er ved så ensidigt sats på vækst. Navnlig når man er eksponeret på en branche.

- Vi finder, at banken på nogle punkter har været drevet på en letsindig måde i nogle forhold. At man handler letsindigt, betyder ikke, at man kan gøres erstatningsansvarlig, siger dommeren.

