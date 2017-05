Rotte i Ikea lukker restaurant og bistro

AALBORG: Ikeas varehus har været udsat for rotter. Det fortæller kommunikationschef, Tina Lindharth. Allerede onsdag eftermiddag opstod mistanken om rotteangrebet, da der blev fundet rotteekskrementer ude foran varehuset.

Restaurant, bistro og personalecafé blev omgående lukket, og alle spisende kunder fik tilbudt at få deres penge retur. Den færdiglavede mad blev i samme omgang smidt ud. Herefter gik skadedyrsbekæmpere i gang med at afsøge området.

Død rotte fundet

Efter en grundig gennemgang af bygningerne, fandt skadedyrsbekæmpere en rotte i Ikeas bistro, som blev indfanget og aflivet.

Tina Lindharth fortæller, at der blev fundet et hul i væggen til varehuset, som er her man formoder, at rotten er kommet ind.

- Vi har nu lukket hullet til, så der ikke kan komme flere ind, siger kommunikationschefen.

I tæt dialog med Fødevarestyrelsen

Om der er flere rotter end blot den ene er stadig uvist, men skadedyrsbekæmpere leder videre de næste timer.

Tina Lindharth fortæller, at Ikea følger Fødevarestyrelsens anbefaling, som lyder på, at varehuset skal være sporfrit for rotter i mindst 48 timer, før restaurant, bistro og personalecafé bør åbne igen. Hun regner ikke med, det bliver før søndag. Dog er det stadig muligt at handle almindelig ind i varehuset.