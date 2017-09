Rotte lukker street-food i Aalborg

AALBORG: En rotte er årsag til, at Street-food i Aalborg tirsdag måtte lukke. Tidligst på fredag bliver der åbnet igen for publikum, oplyser Isabel Enevoldsen, som er medejer.

Det var den tekniske leder af stedet, som tirsdag morgen spottede rotten.

- Vi kontaktede straks de relevante myndigheder. Selv om vi har ledt hele dagen, har vi endnu ikke set rotten inde, siger Isabel Enevoldsen.

- Vi har undersøgt om der skulle være et sted, hvor en rotte kan komme ind, men har ikke fundet en adgangsvej. Men vi får dagligt varer, og det er selvfølgelig muligt at rotten er kommet ind i forbindelse med, at en port har været åben, siger hun.

- Det er meget beklageligt, at vi har været nødt til at lukke. Men det er vi nødt til, indtil rotten er fundet, siger Isabel Enevoldsen.

Folk fra Rentokil, som bekæmper skadedyr, er på stedet.

- Alle køkkener og råvarer opbevares rottesikret, som krævet. Derfor har rotten ikke været i nærheden af madvarerne, siger hun.