Rotten i havnebadet: God chokolade lokkemad

AALBORG: En god portion lækker chokolade bliver nu drysset ud med rund hånd i Aalborg Havnebad for at få lokket en enkelt drillerotte i én af de opstillede fælder.

For det lader til, at der i øjeblikket kun er en enkelt rotte på spil i anlægget på havnen, som har været nødsaget til at tvangslukke badet i en uges tid på grund af rotteproblemer.

- Derfor er der nu blevet drysset chokolade ud ved siden af fælderne og naturligvis også inde i selve fælderne i et forsøg på at lokke den pågældende rotte frem og få den til at gå ind i en fælde, siger bademester Kaj Bjerregaard Jensen.

