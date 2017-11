Rotteplage i kommunerne: Gebyrer stiger markant

DANMARK: Rotter er et stigende problem ude i landets kommuner.

Det har ført til, at mange kommuner har hævet gebyret til bekæmpelse af de små skadedyr med flere hundrede procent, skriver kommunen.dk.

Over fem år er gebyret gennemsnitligt steget 80 procent, viser en aktindsigt, som bladet har foretaget.

Flere kommuner markerer sig med stigninger på over 300 procent. Topscoreren er Allerød Kommune, der har hævet gebyret med 693 procent fra 2014 til 2018.

Jesper Hammer (Nye Borgerlige) er formand for teknik- og planudvalget i Allerød. Han bekræfter over for Ritzau, at gebyret er steget betragteligt over årene.

- Det hænder, at der går hul på kloakledninger, og så er det selvfølgelig en udfordring at få styr på rotterne.

- Det her er udtryk for, at problemet er stigende, og vores indsats er større end det, vi har budgetteret med, siger han.

Det øgede gebyr afspejler ifølge udvalgsformanden kommunens stigende udgifter på området.

Hos Parcelhusejernes Landsforening erkender landsformand Allan Malskær, at problemet med rotter er stigende.

Men han er utilfreds med den måde, som mange kommuner opkræver gebyret på - som en beskatning af grundværdien.

- Det vil sige, at parcelhusejere betaler meget mere end en beboer i en lejlighed for bekæmpelse af rotter, siger Allan Malskær.

Det er ifølge landsformanden paradoksalt, da det ofte er byområder med etageejendomme, der kan have de største rotteproblemer.

- Nyere parcelhusområder har sjældent rotteproblemer, hvorimod man ofte har større problemer i gamle byområder med etageejendomme, hvor det kan være svært at komme til kloakledningerne, siger han.

Allan Malskær mener, at landets kommuner burde opkræve gebyret via kommuneskatten i stedet for som beskatning af grundværdien.

- På den måde er alle med til at betale for et fælles problem, siger han.

Antallet af rotteanmeldelser er de senere år eksploderet landet over, og samtidig er kravene til udlægning af rottegift skærpet.

/ritzau/