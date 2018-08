Rotter lukker Nibe Havnebad

NIBE: Nu er der ikke alene rotter i Aalborgs havnebad. Problemet har også bredt sig til Nibe, hvor havnebadet lukkes indtil videre.

Aalborg Kommune har allerede sat gang i bekæmpelse af rotterne, og den fortsætter naturligvis indtil det vurderes, at rotteaktiviteten i området er ophørt.

Men bademester ved Aalborg Kommune Kaj Bjerregaard Jensen er alligevel ærgerlig over, at han må lukke badet ned. - Det er utrolig ærgerligt for brugerne af Nibe Havnebad. Jeg er personligt ked af det på brugernes vegne - især på de faste brugeres vegne. Vi har mange dedikerede og faste brugere af badet. Brugere, som kommer i Nibe Havnebad året rundt. Jeg håber derfor, at vi hurtigt kommer problemet med rotterne til livs, så vi kan lukke badet op igen, siger han.