Rotterne kommer - sådan holder du dem væk

Få et rottefrit hjem

Få monteret en rottespærre i kloakken, så rotterne ikke kommer ind i husstandens kloaksystem. Husk, at en rottespærre kræver løbende vedligeholdelse af en kloakmester.

Sørg for at div. udluftningskanaler mm. i huset er sikret med stålnet, så rotterne ikke kommer ind denne vej.

Fjern føde til rotterne, som fx hønsehold, kompostbunker, dyrefoder og lign.

Se kloakken som en del af huset – vedligeholdelse af denne er lige så vigtigt som fx at male vinduer og få service på sit fyr. For at vedligeholde kloakken, bør man minimum to gange om året efterse boligens brønde og rense disse for blade og slam. Man kan også få lavet en tv-inspektion af kloakkens ledninger. Sidstnævnte kan en kloakmester hjælpe med. Derudover bør boligejere regelmæssigt tilse og rense sine gulvafløb og vandlåse.

Bliver man opmærksom på rotter, skal kommunes skadedyrsbekæmper kontaktes med det samme.

Kilde: Topdanmark