Royal Arctic Line og havn forhandler igen

AALBORG: Royal Arctic Line (RAL) og Aalborg Havn har besluttet at bruge seks måneder på at finde en mindelig løsning på den konflikt, der opstod, da RAL tidligere i år meddelte, at rederiet fra og med 2019 vil opgive Aalborg Havn som basishavn for skibstrafikken på Grønland til fordel for havnen i Aarhus.

Det er resultatet af torsdagens møde i Aalborg mellem RAL’s og Aalborg Havns ledelse.

De to parter er enige om at arbejde videre mod et forhandlingskompromis, der står på to grundpiller:

Aalborg Havn er åben over for at ændre den eksisterende aftale med RAL, der ellers er uopsigelig frem til 2022, mod, at RAL garanterer Aalborg Havn en vis besejling frem til 2025.

Aalborg Havn og RAL vil i fællesskab arbejde for at udvide antallet af tredjemands containere ud og ind af Aalborg Havn frem mod 2022.

- Vi forlader Aalborg, men det skal ske i ro og fordragelighed, og derfor er vi glade for resultatet af dagens møde, siger Verner Hammeken, der er administrerende direktør for RAL.

- Nu har vi fastlagt en forhandlingsramme, som kan ende med et fornuftigt resultat, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen, der er bestyrelsesformand for Aalborg Havn.