Glad kronprins skød Royal Run i gang: Tænk på, hvor dejligt, det er

AALBORG: Klokken 9.09 lød startskuddet til den store fejring af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag med løbet Royal Run.

I Aalborg løb kronprinsen med i 1. heat.

Trods smerter i ryggen, som kronprinsen afslørede på Facebook søndag, gennemførte han de første 1,609 kilometer uden problemer.

- Det er en fantastisk dag, sagde han, da han var kommet mål.

- Det her var en testdistance for mig, og den er forløbet som forventet. Der er ikke nogen smertetærskel, der er blevet oversteget.

Modtaget med sang

Tronfølgeren blev modtaget i Aalborg af tusindvis af mennesker på havnefronten, der sang fødselsdagssang for den løbeglade kronprins.

Borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) overrakte kronprinsen en gave - nyt løbetøj og nye løbesko.

Han erklærede samtidig, at han var stolt over, at Aalborg var blevet valgt "til at sætte løbefesten i gang".

Løbere: Han har format

Kronprinsen glædede sig over, at så mange havde valgt at følge ham på løbeturen.

- Jeg vil opfordre til, at I de næste 10, 15, 20 minutter bare glemmer alt muligt andet. Bare tænk på, hvor dejligt det er, at der ikke er dårligt vejr og ingen vestenvind, lød opfordringen kronprinsen.

En opfordring, som Inger og Valter Andersen, Aalborg, havde valgt at tage imod.

- Det er bare så flot, at han kommer herop og fejrer sin fødselsdag samme med os alle.

- Det havde han ikke behøvet, men det siger noget om, at han har format, lød det kort inden start fra Inger Andersen.

Siden fortsætter kronprinsens tur gennem Danmark. Han løber samme distance i Esbjerg, Aarhus og Odense, før han slutter af med 10 kilometers løb i København.

Du kan følge 10 kilometer-distancen live på NORDJYSKEs instagram profil (@nordjyske).