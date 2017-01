AALBORG: Aalborg får royalt besøg i dag, lørdag.

I anledning af NORDJYSKE Mediers jubilæumsforestilling i Musikkens Hus i Aalborg lørdag eftermiddag møder Dronning Margrethe op for at overvære forestillingen og deltage i arrangementet i forbindelse med medievirksomhedens 250 år jubilæum.

Dermed har byens borgere mulighed for at få et glimt af Hendes Majestæt Dronningen, som ankommer med bil til pladsen foran Musikkens Hus lørdag kl. 15.55.

Forpladsen vil være afskærmet med såkaldt lufthavnstape, men det vil være muligt at vinke til dronningen, inden hun bliver ledsaget ind i Musikkens Hus.

Selve jubilæumsarrangementet i Musikkens Hus er kun for inviterede gæster.