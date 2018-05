Rumænere anholdt med bilen fuld af indbrudsværktøj

AALBORG: En rutinemæssig standsning af en bil førte tirsdag politiet på sporet af tre formodede indbrudstyve.

I bilen sad tre rumænske statsborgere, og de tre mænd var i besiddelse af indbrudsværktøj. Det fik politiet til at mistænke dem for at være en såkaldt omrejsende kriminel gruppering.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Efter den indledende efterforskning mod de tre mænd, der er 20, 20 og 21 år, mistænkte politiet de tre rumænere for at stå bag et indbrud i en værkstedscontainer i Svenstrup natten til onsdag. Her blev containere tømt for dyrt håndværktøj.

- Vi skred til anholdelse af de tre rumænske statsborgere i Aars, efter at de havde gemt værktøjet i et skovstykke, siger politikommissær Sune Myrup der tilføjer, at politifolkene i samme skovstykke desuden fandt en stor mængde håndværktøj:

- Og det stammer fra et andet indbrud, der blev gennemført tirsdag 15. maj i to værkstedscontainere i Aalborg Øst.

Der anholdte rumænske statsborgere har ingen af dem har tilknytning til Danmark. De bliver senere onsdag fremstilles i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg med krav om fængsling.