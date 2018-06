Rumænere på lynvisit i Nordjylland: Udvist for butikstyveri

AALBORG: To rumænske mænd på henholdsvis 38 og 39 år fik et meget kort visit i Danmark, og er nu ikke velkomne de næste seks år.

Mændene ankom til Nordjylland i fredags, og lørdag stjal de for 24.000 kroner i Sport24 og Sportmaster i City Syd. Søndag gik det så ud over Kings & Queens, hvor mændene stjal for 27.000 kroner.

De to rumænere blev dog anholdt efter sidste butikstyveri, og mandag formiddag blev de så fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, hvor de fik en straksdom på 40 dages fængsel og udvisning i seks år, oplyser anklager Bjørn Fogh.

De to mænd erkendte blankt, hvad de havde gjort og forklarede, at de begge var heroinmisbrugere.

De forklarede også, at de egentlig var kommet til landet for at søge arbejde, men da en ukendt mand tilbød dem stoffer, hvis de begik butikstyverier, så slog de til, fortæller Bjørn Fogh.