Run to the Royal Arena - Iron Maiden kommer

KØBENHAVN: Metalbandet Iron Maiden spiller koncert i Royal Arena 5. juni 2018. Det oplyser bookingbureauet Live Nation i en pressemeddelelse.

Bandet, der er opkaldt efter et torturinstrument fra den mørke middelalder, har over 40 år på bagen og gav sin første koncert 1. maj 1976.

Koncerten bliver en del af turnéen "The Legacy Of The Beast", der starter i Tallinn, Estland, i maj.

Ifølge Live Nation vil koncerten fokusere på Iron Maidens klassikere, der tæller ikoniske Heavy Metal-sange som "The Number Of The Beast" og "2 Minutes To Midnight".

/ritzau/

Foto: Metalheart