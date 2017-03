THISTED: Det anslås, at 300.000 danskere har høreapparat, så mange dukkede der dog ikke op, da DGS - Oticon i daglig tale - Thisted, holdt åbent hus fredag. Her kunne man få et kig bag facaden, og se hvordan høreapparaterne bliver lavet - lige fra de mere klassiske, som sidder bag øret, til dem som sidder inde i øret, og de mere sofistikerede, som opereres fast på kraniet ved hjælp af en skrue.

- Det er til dem, som, slet ingen hørelse har, sagde fabrikschef Gitte Heede Hesel, mens hun viste rundt.

Hun forventede, at der ville dukke 2-300 mennesker op i løbet af dagen, som blev afholdt i forbindelse med WHO’s internationale høredag, World Hearing Day. Bente Fischer fra Karup i Midtjylland valgte at tage turen til Thisted. Dels af nysgerrighed men også fordi hun står og mangler et nyt høreapparat. Hun kiggede nærmere på nogle af de allernyeste apparater, som både er kompatible via en app med iPhones, tablets og ikke mindst tv - hvis det vel at mærke er en nyere model.

- Det er godt nok smart, for det kan også opdateres, sagde Bente Fischer, som er indstillet på at skulle betale 15.000 kroner for et nyt apparat.

Det var første gang, at fabrikken åbnede dørene for offentligheden - og formentlig sidste gang, da stedet lukker ved udgangen af 2018.