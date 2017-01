NORDJYSKE Plus

Trump-nomineret minister lover at beskytte homoseksuelle

Kamp for normal busdrift efter voldsom brand

Hør en bid af interviewet med ham her:

UNDERHOLDNING: Den landskendte komiker Rune Klan lagde vejen forbi Go’ Morgen på Radio NORDJYSKE til en snak om, hvorfor han har valgt at kalde sit kommende stand-up-show Barnløs. Showmanden, som tidligere har tryllet med skinke for Dronningen, er nået den alder, hvor omgivelserne spørger ind til, hvornår han og hustruen sætter en lille ny i verden.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies