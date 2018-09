Rusland afviser Trump-advarsel om Idlib-angreb

Kreml afviser advarsler fra præsident Donald Trump vedrørende en offensiv mod militante i Idlib i det nordlige Syrien.

- Hele området er en terror-rede, siger talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov.

Rusland har gjort det klart, at Syriens regeringsstyrker med støtte fra Rusland og Iran forbereder en omfattende offensiv i Idlib-provinsen i det nordlige Syrien, hvor der bor omkring tre millioner civile.

Men Trump advarer om, at et angreb på Idlib-provinsen kan udløse en "menneskelig tragedie".

- Syriens præsident, Bashar al-Assad, må ikke hensynsløst angribe Idlib-provinsen. Russerne og iranerne begår en alvorlig fejl, hvis de deltager i denne potentielt menneskelige tragedie.

- Hundredtusindvis af mennesker risikerer at blive dræbt. I må ikke lade det ske, skriver Donald Trump på Twitter.

Men Kremls talsmand afviser udmeldingen.

- Hvis man kun fremsætter sådanne advarsler uden at tage hensyn til hele den farlige situation og den potentielt negative udvikling for hele Syrien, så er der ikke tale om en helt og altomfattende vurdering, siger Peskov.

Han tilføjer, at de militante gruppers tilstedeværelse i Idlib undergraver hele fredsprocessen i Syrien og gør regionen til en base for angreb på russiske styrker.

Peskov siger videre, at en ret så stor gruppe af "terrorister" har slået sig ned i Idlib, hvilket destabiliserer hele situationen.

- Vi ved, at de syriske regeringsstyrker er ved at forberede en løsning på problemet, siger han.

Russiske fly genoptog tirsdag angreb mod oprørere i Idlib provinsen efter flere ugers pause.

FN's særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, anslår, at der fortsat befinder sig omkring 10.000 militante islamister fra al-Nusra og al-Qaeda i Idlib-provinsen.

Mandag udtalte den russiske udenrigsminister, at situationen i Idlib ikke kan tolereres uendeligt, og at Syrien er i sin gode ret til at udslette de militante.

Irans præsident, Hassan Rouhani, skal mødes med den russiske præsident, Vladimir Putin, og Tyrkiets leder, Recep Tayyip Erdogan, i Iran, oplyser Irans udenrigsministerium mandag til Fars News.

/ritzau/Reuters