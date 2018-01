Rusland forbyder komedie om Stalins død

Det russiske kulturministerium kan ikke se komikken i filmen "Stalins død", en absurd komedie om tiden under og efter den kommunistiske leders død i marts 1953. Ministeriet har trukket tilladelsen til, at filmen kan vises i landets biografer, tilbage.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Filmen er en britisk-fransk produktion instrueret af Armando Ianucci. Han har tidligere lavet politiske komedieserier som "Veep" og "The thick of it".

- Distributionscertifikatet til "Stalins død" er blevet trukket tilbage, siger en talsmand for kulturministeriet ifølge Tass.

En gruppe advokater, der repræsenterer kulturministeriet har tidligere rettet en skarp kritik af filmen.

- "Stalins død" er lavet for at sprede had og fjendskab, krænker det russiske folks værdighed og fremmer etnisk og socialt mindreværd, skrev de ifølge Tass.

Filmens hovedpersoner er personkredsen omkring Stalin, da han døde. Den tæller blandt andre marskal Georgij Sjukov, chefen for sikkerhedspolitiet NKVD, Lavrentij Berija, diplomaten Vjatjeslav Molotov og Stalins efterfølger Nikita Khrusjtjov.

Plottet udstiller mange af de dokumenterede aparte situationer, der udspillede sig omkring Stalin. Blandt andet hans hang til westernfilm og insisteren på, at toppen af regimet skulle se dem.

- Alle de russere, vi har vist filmen indtil nu, inklusive pressen, har sagt, hvor meget de nød og værdsatte filmen.

- Det har sagt to ting: Det er sjovt, og det er sandt. Jeg tror på, at vi stadig kan få filmen i russiske biografer, siger Armando Ianucci til den britiske avis The Guardian.

Kulturministeriet i Rusland er dog umiddelbart af en anden opfattelse.

- Filmen viser ingen respekt for vores historie og mindet om tidligere generationer. Vi er sikre på, at filmen kun er lavet for at forvanske vores lands historie, så mindet om Sovjetunionen kun udløser skræk og afsky, skrev advokaterne ifølge Tass.

/ritzau/