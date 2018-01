Rusland kalder Trumps udmelding om Iran for ekstrem

Ruslands regering mener, at præsident Donald Trumps kommentarer om atomaftalen med Iran er "ekstremt negativ". Det siger den russiske viceudenrigsminister, Sergej Ryabkov, til det statslige nyhedsbureau RIA.

Udtalelsen kommer efter, at Trump fredag rettede en kraftig advarsel til Iran.

Den amerikanske leder siger, at han i overensstemmelse med atomaftalen med Iran vil undlade at indføre nye atomrelaterede sanktioner mod landet.

Men det er også sidste gang - medmindre "elendige fejl" i atomaftalen bliver fikset i samarbejde med de europæiske allierede, siger præsidenten.

- Det her er sidste chance, udtalte han fredag.

Rusland ser udtalelserne som meget negative, da de kan undergrave bestræbelserne på at styrke det regime, som skal hindre spredning af masseødelæggelsesvåben, siger Ryabkov.

Han tilføjer, at den ultimative tone i Trumps udtalelser tyder på, at USA vil forlade aftalen.

- Hvis dette sker, så vil det i meget vidt omfang påvirke hele systemet med internationale aftaler om ikkespredning, siger han.

Den amerikanske præsident sagde, at USA vil indføre sanktioner mod Iran endnu engang, hvis aftalen må opgives.

Aftalen med Iran, som Trump under valgkampen lovede at trække USA helt ud af, går ud på at undgå, at iranerne udvikler atomvåben.

Til gengæld har Vesten ophævet en række sanktioner mod landet. Den trådte i kraft i januar 2016.

Ud over Iran - som ikke er interesseret i at genforhandle aftalen - og USA er fem andre lande med i aftalen. Fra Europa er det Storbritannien, Frankrig og Tyskland, samt EU.

Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, fordømmer præsidentens udtalelser.

- Trumps politik og dagens udtalelse er desperate forsøg på at underminere en solid multilateral aftale, skriver han blandt andet på Twitter.

- Den er ikke til genforhandling.

Det Hvide Hus sagde fredag, at USA indfører en række nye sanktioner mod iranere, som ikke er i strid med atomaftalen. De er rettet mod landets missilprogram.

/ritzau/Reuters