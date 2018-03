Rusland kalder udvisning af diplomater uacceptabelt

Den russiske ambassade i London er kommet med et hurtigt svar på, at næsten to dusin russiske diplomater er blevet udvist af landet. Det sker i en meddelelse på ambassadens hjemmeside.

Onsdag fortalte Storbritanniens premierminister, Theresa May, landets parlament, at man ville udvise diplomaterne. Hun lagde samtidig skylden for mordforsøget på en tidligere russiske spion i landet på Ruslands skuldre.

Under Wienerkonventionen udviser Storbritannien 23 russiske diplomater, der er identificerede som "ikkeerklærede" efterretningsfolk, altså spioner.

Det skal opløse en spionring og sætte den russiske efterretningstjenestes aktiviteter i Storbritannien årtier tilbage.

Ruslands ambassade skriver som modsvar:

- Den 14. marts blev Ruslands ambassadør, Alexander Yakovenko, kaldt til Udenrigsministeriet, hvor han blev informeret om, at 23 diplomater var erklæret personae non gratae.

- Vi finder disse fjendtlige handlinger totalt uacceptable, ikke retfærdiggjorte og kortsigtede.

- Hele ansvaret for nedbruddet i forholdet mellem Rusland og Storbritannien ligger ved det nuværende politiske lederskab i Storbritannien.

BBC's sikkerhedskorrespondent Gordon Corera skriver på det sociale medie Twitter, at der tidligere har været langt flere udvisninger. Eksempelvis i 1971, hvor 90 diplomater blev udvist.

På det tidspunkt var staben dog langt større.

Der har længe været kold luft mellem Rusland og Storbritannien. Ikke mindst siden det kom frem, at russiskstyrede profiler på sociale medier aktivt har forsøgt at skabe kaos og had under terrorangreb i landet og under afstemningen om EU-medlemskabet i 2016.

Onsdagens tiltag er udløst af, at en tidligere dobbeltagent, der var udvekslet med Rusland og nu boede i Storbritannien, blev forsøgt myrdet med nervegift tidligere på måneden.

/ritzau/