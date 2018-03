Rusland lover diplomathævn mod USA - men ønsker også dialog

Ruslands svar på USA's beslutning om at udvise 60 russiske diplomater vil blive kontant, lover den russiske viceudenrigsminister, Sergej Rjabkov.

Men udvisningen af diplomater skal ikke stå i vejen for dialog om strategisk stabilitet, siger ministeren ifølge nyhedsbureauet RIA.

USA besluttede mandag at udvise 60 diplomater som følge af giftangrebet i England for lidt over tre uger siden.

Striden udspringer af angrebet på den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter 4. marts i det sydlige England.

Adskillige europæiske lande og flere andre lande har reageret ved at udvise diplomater. Indtil videre har 24 lande udvist flere end 130 russiske diplomater, og Irland ventes at komme med en reaktion tirsdag.

Først til at reagere var Storbritannien, som har udvist 23 russiske diplomater, da briterne mener, at de har arbejdet som spioner under diplomatisk dække.

Rusland ventes at reagere på de mange diplomatudvisninger snart.

/ritzau/Reuters