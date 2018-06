Rusland slipper Putin-fjende fri på førstedag af fodbold-VM

Den russiske oppositionsaktivist Aleksej Navalnyj er blevet løsladt efter at have afsonet 30 dage i fængsel for at arrangere flere demonstrationer.

Den 42-årige aktivist og Putin-kritiker bekræfter på Twitter, at han igen er på fri fod.

- Hej verden. Jeg er tilbage efter 30 dages forretningsrejse. Jeg er meget glad for at være fri igen, skriver Navalnyj på det sociale medie Instagram.

Navalnyj lukkes ud af fængslet på førstedagen af fodbold-VM, som Rusland er vært for.

Aleksej Navalnyj arrangerede 5. maj flere demonstrationer i den russiske hovedstad, Moskva. Det var umiddelbart før Vladimir Putins genindsættelse som landets præsident.

Under overskriften, "Han (Putin, red.) er ikke vores zar", samledes russere, som er kritiske over præsidentens styre, flere steder i landet.

Navalnyj, som tidligere har siddet fængslet, blev dømt for at have opfordret til ulovlige demonstrationer.

VM i fodbold indledes torsdag med en kamp mellem værtsnationen Rusland og Saudi-Arabien.

/ritzau/AP