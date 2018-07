Rusland: Trumps modstand mod gasledning er konkurrenceforvridende

Den russiske regering siger torsdag, at man anser USA's præsident Donald Trumps modstand mod gasledningen Nord Stream 2 som konkurrenceforvridende. Og et forsøg på at få Europa til at købe amerikansk gas.

Det skriver Reuters, der citerer regeringstalsmanden Dmitrij Peskov.

På det igangværende Nato-topmøde i Bruxelles åbnede USA's præsident med at sige, at Tyskland er Ruslands fange, fordi de er afhængige af russisk gas.

Han opponerede samtidigt mod opførelsen af gasledningen Nord Stream 2, der skal forbinde Rusland med Tyskland via Østersøen.

- Vi har sagt før, at vi anser dette her for at være konkurrenceforvridende, siger Dmitrij Peskov.

Han siger yderligere ifølge Reuters, at man ser det som et forsøg på at få Europa til at købe mere amerikanske gas.

Nord Stream 2 bliver samtidigt beskrevet som et 100 procent kommercielt projekt, samt at meget få kan konkurrere med russisk gas, når det kommer til pris.

At Tyskland skulle være i Ruslands greb på grund af gaseksporten, er den russiske regering også langt fra enig i.

- Vi er ikke enige i præmissen om, at Tyskland som stor køber af russiske gas er afhængige af Rusland.

- At levere gas gør ikke det ene land afhængigt af det andet, men skaber en gensidig afhængighed. Det er en garanti for stabilitet og fremtidigt udvikling, siger Dmitrij Peskov ifølge Reuters.

I sidste ende må de europæiske kunder selv bestemme, hvor de vil købe deres gas, siger Dmitrij Peskov.

/ritzau/