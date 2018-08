Rusland vil holde årtiers største militærmanøvre med Kina

Rusland vil holde sin største militærmanøvre i næsten fire årtier, oplyser landets forsvarsministerium.

- Vostok-2018 øvelserne vil finde sted fra 11. september til den 15. september i den østlige del af landet med deltagelse af Kina og Mongoliet, hedder det.

Ministeriet siger, at øvelserne er en gentagelse af Zapad-81.

- Men i en vis forstand er de endnu større, siger forsvarsminister Sergej Sjojgu med henvisning til en stor militærmanøvre i Østeuropa i 1981.

Forsvarsministeren siger, at næsten 300.000 soldater vil deltage i øvelserne, og at de kommer fra næsten alle centrale og østlige militær distrikter.

- Man skal forestille sig 36.000 stykker militært udstyr, som bliver flyttet på samme tid - kampvogne, pansrede mandskabsvogne, infanteriets kampkøretøjer. Alle disse skal selvfølgelig bringes i situationer, der er så tæt som muligt på kamp, siger han.

Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, siger, at sådanne øvelser har afgørende betydning.

- Landets evne til at forsvare dets grænser i den nuværende internationale situation, som ofte er aggressiv og uvenlig over for vort land, betyder, at manøvrerne er berettiget og retfærdiggjort, siger Peskov til journalister.

Natos talsmand, Dylan White, siger, at Rusland har orienteret Nato om den planlagte øvelse i maj, og at Nato planlægger at følge den.

Rusland har inviteret militære attachéer fra Natos medlemslande til at følge den.

