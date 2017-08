Russere slukker lyset for Lyngbys europæiske drøm

FODBOLD: Lyngby er ude af Europa League-kvalifikationen. Det ligger fast, efter holdet torsdag aften tabte 1-3 til russiske FC Krasnodar på hjemmebanen i Lyngby.

Det første opgør endte med en sejr på 2-1 til russerne, og dermed taber Lyngby samlet 2-5 i tredje kvalifikationsrunde til Europa League.

Lyngby spillerne kom tidligt bagud i kampen, og da russerne gjorde det til 2-0, lignede det nærmest en umulig opgave, Lyngby-spillerne var på, for så skulle de score minimum fire mål for at holde liv i de europæiske drømme.

Lyngbyspillerne vidste, at de skulle ud og jagte fra kampens begyndelse, men allerede efter ni minutters spil gik det galt for sidste sæsons bronzevindere i Alka Superligaen.

Efter nogle fine kombinationer i Lyngby-feltet endte bolden hos Mauricio Pereyra, der satte den ind til russisk 1-0 føring.

Senere i første halvleg var den lille uruguayaner igen på spil. Krasnodar blev tildelt et frispark på kanten af Lyngbys felt, og med en kontrolleret inderside sendte Pereyra bolden over muren og ind i målet ved nærmeste stolpe.

Men på trods af at Lyngby var nede med 1-4 samlet, så havde holdet ikke givet op.

Syv minutter efter den russiske scoring tog David Katz Boysen nogle fine træk, der satte en modstander og sendte ham til baglinjen. Derfra fandt han Mikkel Rygaard med en aflevering bagud langs jorden, og bolden blev sendt i nettet.

Reduceringen gav Lyngby-spillerne håb inden pausen, og de lignede bestemt heller ikke et hold, der havde givet op, da de kom ud til anden halvleg.

Især den evigt energiske angriber Jeppe Kjær kom til flere gode chancer, men scoringerne udeblev for Lyngby.

Det gjorde den til gengæld ikke for Krasnodar, der blev tildelt et straffespark i det 88. minut. Det omsatte Pavel Mamajev sikkert til en 3-1 føring til Krasnodar, og den føring stod også ved slutfløjt.

Det blev derfor et farvel og tak til europæisk fodbold for Lyngby i denne omgang.

/ritzau/