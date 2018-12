Russisk boldkunst drukner håndboldkvindernes medaljehåb

NANTES: De danske håndboldkvinder må vente mindst to år mere på de første EM-medaljer siden 2004.

Med et nederlag på hele 21-32 til Rusland har det danske hold udspillet sin rolle ved EM i Frankrig, og den sidste mellemrundekamp mod Montenegro på onsdag er reduceret til et spørgsmål om sekundære placeringer.

Nederlaget er Danmarks tredje i træk, og modstanden i mellemrunden har som frygtet vist sig at være et nummer for hård for et dansk hold, der ikke har ramt topniveauet.

Det har selvfølgelig heller ikke hjulpet på de danske muligheder, at holdet er turneringens svageste i disciplinen at udnytte straffekast.

Fie Woller og Stine Jørgensen understregede den tendens mod russerne ved at misbruge Danmarks to første muligheder fra syvmeterstregen.

Det var medvirkende til, at Danmark kun scorede ni gange i en noget rodet første halvleg, hvor Rusland flere gange åbnede døren for danskerne, der dog ikke formåede at udnytte tilbuddene.

Det hjalp på det danske angrebsspil, da Lotte Grigel kom ind som spilstyrer i halvlegens sidste del, hvor Stine Jørgensen havde en vis succes med at finde klubkammeraten Kathrine Heindahl på stregen.

I den anden ende af banen startede forsvaret bevægeligt og aggressivt, men de letbenede russere fandt hurtigt løsningerne mod den danske defensiv, der igen kom på glatis.

Højrebacken Anna Vyakhireva fortsatte storspillet fra tidligere i turneringen og gjorde de danske forsvarsspillere rundtossede, og russerne viste, hvorfor de er regerende olympiske mestre.

Hvis danskerne drømte om et comeback efter pausen, blev de forhåbninger hurtigt druknet af et par kiksede indspil til stregen, der gav Rusland to kontrascoringer.

Det var ikke til at se, at russerne havde haft mindre end et døgn til at restituere efter kampen mod Serbien, mens de danske spillere kom udhvilede ind til kampen ovenpå tre hviledage.

Selv om landstræner Klavs Bruun Jørgensen havde prædiket omhyggelig og tålmodig angrebsopbygning, indsneg der sig for mange tekniske fejl - en tendens, der har plaget det danske spil i hele turneringen.

Landstræneren forsøgte sig efter pausen med syv-mod-seks, men heller ikke i overtal kunne danskerne undgå boldtab, og den slags er ekstra dyre, når man ikke har en målvogter på banen.

Spændende blev det aldrig, og danskerne haltede længere og længere bagefter i en anden halvleg, som udviklede sig til russisk håndboldopvisning.

At russeren Antonina Skorobogatchenko seks minutter før tid blev diskvalificeret med at rødt kort for en hård tackling på Mie Højlund fik ingen betydning, for da var kampen for længst afgjort.

/ritzau/