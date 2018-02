Russisk fly med 71 personer om bord er styrtet ned

RUSLAND: Et russisk passagerfly med 71 mennesker om bord er styrtet ned i Moskva-regionen, oplyser en talsmand fra Ruslands katastrofeministerium til det russiske nyhedsbureau Tass.

De 65 passagerer og seks besætningsmedlemmer meldes alle omkommet.

Allerede få minutter efter at flyet lettede fra Domodedovo-lufthavnen i Ruslands hovedstad, Moskva, mistede flylederne kontakten til flyet, og det forsvandt fra radaren.

Flyet er styrtet ned ved byen Argunovo sydøst for Moskva, og der skulle være fundet ligdele nær ulykkesstedet. Ifølge nyhedsbureauet TT er ulykkesstedet omkring 50 kilometer fra lufthavnen i Moskva.

Så brændende fly

Indbyggere i Argunovo fortæller, at de har set et brændende fly falde fra himlen, og der er flydele spredt ud over et stort område, skriver Tass.

Ruslands katastrofeministerium har sendt mandskab til stedet.

- Dele af flyet og adskillige omkomne er fundet nær byen Stepanovskoye, siger en talsmand fra ministeriet til Tass.

Passagerflyet var på vej mod byen Orsk nær grænsen til Kasakhstan.

Putin kondolerer

Den russiske præsident, Vladimir Putin, udtrykker sin medfølelse til de pårørende til de omkomne i flystyrtet, oplyser Dmitry Peskov, der er er Putins pressesekretær.

- Præsidenten har bedt de relevante enheder om at organisere eftersøgningsarbejdet.

- Præsidenten kondolerer over for dem, der har mistet deres familiemedlemmer i flystyrtet, siger Peskov til Tass.

Flyet er af typen AN-148 og tilhører selskabet Saratov Airlines, der har 13 den type passagerfly.

Flyene har to jetmotorer og plads til op til 85 personer.

Selskabet flyver på indenrigsruter.

/ritzau/