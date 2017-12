Russisk historiker beskyldt for børneporno bliver løsladt

Den 61-årige russiske historiker Jurij Dmitrijev, der i december sidste år blev fængslet på beskyldninger om børnepornografi, bliver sat på fri fod i januar.

Det oplyste hans advokat onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Jurij Dmitrijev blev anholdt, efter at den russiske statsanklager havde anklaget ham for at fabrikere børnepornografisk materiale ved at fotografere sin mindreårige adoptivdatter.

Anklageren mente, at en række billeder af den nøgne adoptivdatter fra 2008 til 2015 er pornografi.

Men den vurdering er tilbagevist af en ekspert.

- I går modtog vi resultatet af en ekspertbedømmelse, som fuldstændig ophæver beskyldningerne, siger Dmitrijevs advokat, Viktor Anufrijev.

- Fotografierne anses ikke for at være pornografiske, tilføjer han.

En domstol lukkede sagen onsdag med en kendelse om, at Dmitrijev skal løslades 28. januar.

Ruslands statslige tv-station har i en film brugt sagen mod Dmitrijev til at nedgøre og miskreditere landets menneskeretsbevægelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

Før fængslingen var Jurij Dmitrijev kendt for i årtier at have brugt sin tid på at finde og udgrave massegrave med mennesker, der blev henrettet under sovjetleder Josef Stalins styre.

Han har i flere år arbejdet for organisationen Mindested, der beskæftiger sig med at blotlægge undertrykkelsen i sovjettiden.

Andre historikere, aktivister og flere af Ruslands ledende, kulturelle personligheder har forsvaret Dmitrijev, og mener, at sagen udelukkende skyldes han fokus på Stalins forbrydelser.

Dmitrijev blev anholdt, efter at organisationen Mindested offentliggjorde navnene på over 40.000 personer, der arbejdede for Stalins hemmelige politi.

Offentliggørelsen udløste ramaskrig blandt nogle af de hemmelige politifolks efterkommere.

En talsmand for præsident Vladimir Putin har tidligere over for nyhedsbureauet Reuters afvist, at Ruslands regering skulle have noget med sagen at gøre.

