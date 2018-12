Russisk OL-guldvinder kvitter sporten efter dopinganklager

MOSKVA: Den russiske skiskytte Anton Shipulin hører til blandt sportens største navne.

For fire år siden var Shipulin med til at sikre Rusland stafetguld ved vinter-OL i Sotji, men nu kvitter den 31-årige russer sporten, efter at han for nylig kom under mistanke for brug af doping.

Anton Shipulin fortæller, at han på fredag i Tyskland deltager i sin sidste konkurrence i karrieren.

- Det bliver den sidste. Der er ingen grund til at fortsætte og torturere mig selv, mine fans og elskede.

- Jeg kan ikke længere finde den motivation, jeg har brug for, siger Shipulin på en pressekonference i Moskva.

Han deltog ikke i vinter-OL i Sydkorea tidligere på året, da de russiske atleter var udelukket. Udelukkelsen skyldtes Ruslands store problemer med systematisk dopingsnyd, som kom frem efter vinterlegene i Sotji i 2014.

13. december blev Anton Shipulin så nævnt, da de østrigske myndigheder offentliggjorde, at de var i gang med at undersøge muligt dopingsnyd på Ruslands hold i skiskydning i forbindelse med VM i 2017.

VM blev sidste år afholdt i den østrigske by Hochfilzen.

Offentliggørelsen fik straks Shipulin til tasterne.

- Jeg er vred og rasende over den heksejagt, der foregår, skrev han på Instagram.

På tirsdagens pressemøde i Moskva forklarede russeren desuden, at han ikke er fysisk på toppen.

- Ud over de andre ting, så er der også mit helbred. Tre gange inden for den seneste måned har jeg haft virale infektioner.

- Jeg forsøger ikke at løbe fra problemerne. Jeg har altid været ren, siger han.

/ritzau/AFP