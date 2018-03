Russisk parlamentsformand: Vi udviser diplomater en til en

Formanden for Ruslands føderale forsamling varsler, at Rusland formentlig vil udvise udenlandske diplomater i samme antal, som andre lande har udvist russiske diplomater.

- Rusland vil uden tvivl følge diplomatiets praksis og svare igen symmetrisk og i henhold til princippet om lighed, når det gælder antallet af diplomater, siger Valentina Matvijenko ifølge det russiske nyhedsbureau RIA.

Russerne vil udvise diplomater i forbindelse med sagen om et giftangreb på en russisk eksspion i begyndelsen af marts. Det vil ske som svar på USA's og flere europæiske landes udvisninger af russiske diplomater.

Valentina Matvijenko har tidligere kaldt det en provokation, når Storbritannien har beskyldt Rusland for angrebet.

Den tidligere dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter blev udsat for et formodet angreb med nervegift 4. marts i Salisbury.

Matvienko sagde 14. marts, at Rusland ville svare igen reciprokt - altså en til en med hensyn til udvisning af diplomater.

Storbritannien valgte at udvise 23 russiske diplomater efter episoden i Salisbury. Efterfølgende lød det fra Kreml, at Rusland ville udvise 23 britiske diplomater.

På et EU-topmøde i sidste uge blev unionens stats- og regeringschefer enige om at støtte Storbritannien.

I en erklæring meddelte de, at de finder det "meget sandsynligt", at Rusland stod bag et angreb med nervegiften Novichok 4. marts.

Mandag og tirsdag har en række EU-lande besluttet at udvise russiske diplomater. Onsdag har Luxembourg kaldt landets ambassadør i Moskva hjem til konsultationer. Det er sket i solidaritet med Storbritannien.

/ritzau/Reuters