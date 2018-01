Russisk teenager angriber med økse og sætter ild til skole

En russisk teenager angreb tidligt fredag morgen en gruppe af yngre skolekammerater med en økse, inden han satte ild til skolen.

Det oplyser en russisk efterforskningskomité fredag, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Drengen, der stod bag angrebet, skal gå i niende klasse på skolen.

Han forsøgte at angribe en gruppe af elever fra syvende klasse med en økse uden for skolen, der ligger i den sibiriske by Ulan-Ude.

Efter angrebet satte han ild til et klasseværelse.

Fem elever og en lærer blev såret i angrebet.

Efterfølgende forsøgte han at begå selvmord. Det lykkedes dog ikke, og drengen blev anholdt og bragt til hospitalet.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass handlede drengen alene.

Nyhedsbureauet skriver også, at to af de sårede er i kritisk tilstand ifølge den lokale politiske leder af sundhedsvæsenet, Dambinima Sambuyev.

- De to sårede personer får foretaget operationer nu, siger Sambuyev.

Lederen af det lokale hospitals intensivafdeling, Vyacheslav Timkin, oplyser, at det er to børn samt angrebsmanden selv, der er i kritisk tilstand.

Skoleangrebet er ikke den eneste af sin art i den seneste tid i Rusland.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters åbnede politiet tidligere på ugen en sag om et knivangreb, hvor 15 blev sårede, på en skole i byen Perm, der ligger ved foden af Uralbjergene.

Oprindeligt forlød det i medierne, at angrebet var blevet udført af to maskerede mænd.

Men myndigheder har senere oplyst, at angrebet skete som følge af et knivslagsmål mellem to elever.

/ritzau/