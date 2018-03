Russiske hackere har infiltreret Tysklands regeringsnetværk

Hackere fra udlandet har infiltreret et datanetværk i den tyske regering og i landets efterretningstjenester, bekræfter Tysklands regering.

Angrebet er bragt under kontrol, meddeler en talsmand i indenrigsministeriet.

Det skal ifølge det tyske nyhedsbureau dpa være den russiske gruppe "APT28", som har angrebet det tyske udenrigsministerium og forsvarsministeriet.

De to ministeriers systemer er blevet infiltreret af ondsindet software, og bagmændene har høstet data i systemerne.

Angrebet blev opdaget af en tysk sikkerhedstjeneste allerede i december, og man mener, at det kan have stået på i et helt år.

Efterforskere mener, at den russiske hackergruppe også står bag et cyberangreb på Forbundsdagen i 2015.

Ifølge en tysk efterretningstjeneste har gruppen forbindelse til statslige russiske organer. Faste beviser for denne påstand er dog ikke fremlagt.

Angrebet har angiveligt ramt regeringens informationsnetværk Berlin-Bonn, der blev oprettet, da vesttyske ministerier flyttede fra Bonn til Berlin efter genforeningen.

Det står ifølge avisen Bild ikke klart, hvor dybt hackerne er nået ind i netværket.

Den tyske regerings kontor for informationssikkerhed (BSI) og efterretningstjenesten (BfV) står bag efterforskningen.

De tyske tjenester får støtte af amerikanske FBI.

Berlin-Bonn regnes for et sikkert og beskyttet netværk, skriver Bild. Det skulle være langt mere sikkert end Forbundsdagen, hvor medlemmerne kan få adgang via telefoner og små computere.

Netværket Berlin-Bonn benyttes af forbundskansleren og de tyske ministerier.

Før valget til Forbundsdagen i efteråret sagde indenrigsminister Thomas de Maizière, at man ventede russiske cyberangreb på Tyskland.

Han sagde dengang, at "en stor mængde data blev taget under hacking af Forbundsdagen i 2015".

Tyske myndigheder har længe advaret om russisk hackeraktivitet.

/ritzau/