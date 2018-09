Russiske søfolk strandet i otte måneder: Nu får de endelig deres løn

SKAGEN: 2,6 mio. kr. i manglende løn er efter måneders tovtrækkeri på vej til den 19 mand store besætning på det tyrkisk/russiske skib "Natig Aliyev" i Aalbæk Bugt. Og efter otte måneder for anker syd for Skagen frigav de danske myndigheder mandag tankskibet, skriver CO-Søfart i en artikel på den faglige organisations hjemmeside.

Løntilgodehavendet betales ikke af rederiet, men af den nye chartrer af skibet.

Det er anden gang indenfor et halvt år ITF (International Transport Workers’ Federation) må sætte hårdt mod hårdt for at skaffe besætningen sit tilgodehavende.

I marts sikrede ITF-inspektør Morten Bach besætningens tilgodehavende tilbage fra november sidste år - det lød på 250.000 US dollars.

Den gang var situationen ekstrem om bord på ankerliggeren, hvor besætningen stod uden proviant.

ITF blev opmærksom på situationen, da besætningen sidst i februar sendte et anonymt nødråb til inspektør Morten Bach: "Please help us," indledte de beskeden. Da havde de ligget for anker i Aalbæk Bugt i tre uger.

Skibet var ankommet til reden syd for Skagen først i februar. Fogedretten i Hjørring havde med baggrund i en tvist om bunkerolie taget arrest i skibet på foranledning af et krav rejst af et bunkerselskab.

Sidst i februar tilbageholdt Søfartsstyrelsen også skibet efter anmeldelsen fra ITF om brud på MLC-konventionen (den internationale konvention, der skal sikre de søfarendes rettigheder).

Mandag 24. september så alle problemer for ’Natig Aliyev’ og besætningen imidlertid ud til at løse sig. Og besætningens tilgodehavende er indbetalt på en sikret konto i ITF-regi, hvorfra de overføres til besætningsmedlemmernes konto.

ITF-inspektør Morten Bach var mandag om bord for at overbringe besætningen den gode nyhed, skriver CO-Søfart.