Svinkløv Badehotels Kenneth Hansen har vundet Sol over Gudhjem to gange, og nu er der igen en nordjyde med i TV2’s landsdækkende og direkte kokkekonkurrence.

Konkurrencens arrangører beskriver Dennis Juhl som "Han er uden tvivl en af de største kokketalenter i Danmark: Da han blev udlært som kok i 2009 var han på Ruths Hotel og arbejdede sammen med legendariske Michel Michaud både i Ruths Gourmet og Ruths Brasserie, inden han i 2011 blev ansat som chefkok på Nordisk Spisehus i Århus.

Han har vundet DM for elever og det Nordiske mesterskab samt repræsenteret Danmark både ved OL og VM."

Og han glæder sig til igen at skulle dyste mod en række af de bedste danske kokke på havnen i Gudhjem på Bornholm.

Tæt på gryderne

- Jeg glæder mig til at skulle dyste mod nogle utrolige skarpe kokke med hver deres unikke stil. Det bliver fantastisk at skulle lave mad med de mange lokale råvarer - i de skønne bornholmske rammer. Og så er det jo også sjovt, at tilskuerne kan komme så tæt på gryderne, som det er tilfældet under "Sol over Gudhjem", siger Dennis Juhl.

Dennis Juhl er den 24. juni oppe sidste års vinder Henrik Jyrk, køkkenchef på Gustu, Kamilla Seidler og Casper Stuhr Sobczyk fra Søren K.

Sol over Gudhjem 2017 har også nordjysk islæt, da Kenneth Hansen sammen med Per Thøstesen og Jesper Koch sidder i dommerpanelet.